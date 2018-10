Bergamo, 14 ottobre 2018 - Incidente di caccia, oggi pomeriggio, ntorno alle 16.50, nella Bergamasca. Un ragazzo di 24 anni è stato colpito da alcuni pallini sparati da un cacciatore a Carvico, in una zona di campagna, nei pressi di via Brugari. Il ferito, che non è per fortuna grave: è stato raggiunto a una gamba. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Il giovane, stando a quanto ricostruito, sarebbe stato colpito dai pallini di un fucile da caccia sparati da un cacciatore. Non risulta al momento che quest'ultimo sia indagato.