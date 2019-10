Romano di Lombardia (Bergamo), 27 ottobre 2019 - Un vasto incendio è divampato nella serata di sabato 26 ottobre in un complesso abbandonato della bergamasca, dove ci sono alcuni rifugi abusivi. Il rogo ha interessato l'area dell'ex maneggio "San Giorgio" di Romano di Lombardia (Bergamo) usato da senza tetto come villaggio abusivo. I vigili del Fuoco all'interno hanno trovato un settantenne morto. Sul posto due squadre dei Vigili del fuoco e i carabinieri di Treviglio che dovranno dare spiegazione del rogo.

