Incendio a Martinengo, distrutta la sede degli Alpini

Bergamo, 26 aprile 2023 - Un incendio ha completamente distrutto la sede degli Alpini di Martinengo, nella Bergamasca. Le fiamme sono divampate oggi e in breve hanno avvolto l’edificio, tanto che nemmeno il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è riuscito a salvare la sede delle penne nere dal rogo.

Secondo una prima ricostruzione, l’incendio è scaturito divampato da un capanno posto sul retro dell'edificio e che è usato come ripostiglio per gli attrezzi. Il fuoco ha quindi raggiunto rapidamente la vicina sede, che si trova in un parco di via Gramsci. L'edificio è stato quindi avvolto dal fuoco e quasi completamente distrutto, tanto che non è più agibile e dovrà essere demolito per evitare il pericolo di crolli.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito o intossicato. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire le cause del rogo e valutare l’eventuale ipotesi dell’atto doloso.