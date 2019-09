Bergamo, 10 settembre 2019 - Grosso incendio, questa mattina, a Costa di Mezzate, in provincia di Bergamo, dove ha preso fuoco il forno della Fonderia Augusta. Il rogo ha seriamente danneggiato la struttura: le fiamme hanno coinvolto il tetto dell'azienda specializzata in acciai speciali per l'industria meccanica, chimica e petrolchimica. Una grande nube grigia si è sollevata nel cielo: sul posto 6 squadre di vigili del fuoco, oltre al 118 e ai carabinieri. Un operaio di 50 anni è rimasto ustionato ad una mano e si è ferito anche cadendo, mentre tentava di allontanarsi dal rogo.

Ats Bergamo ha fatto sapere di aver attivato il piano di emergenza: i bambini delle scuole materne e dei nidi dei Comuni di Costa di Mezzate e Montello sono stati fatti rimanere in classe con le finestre chiuse, mentre sono stati inviati alla fonderia due tecnici specializzati. A causare l'incendio - ha ricostruito Ats - è stata l'esplosione di un forno fusorio elettrico nel reparto colatura. È quindi bruciato il tetto in plexiglass e questo ha causato il fumo e l'odore. Il reparto di colatura è stato posto sotto sequestro dai carabinieri, su disposizione della Procura di Bergamo. A scopo cautelativo Ats consiglia "di evitare di consumare verdura a foglia larga coltivata nelle zone limitrofe al luogo dell'incendio o, quanto meno, di sottoporre prima del consumo a lavaggio continuo per almeno dieci minuti".