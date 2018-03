Bolgare (Bergamo), 26 marzo 2018 - Incendio in un centro ippico a Bolgare. E’ successo questa mattina. Le fiamme si sono alzate in un deposito che conteneva 200 quintali di fieno e 70 di mangime, appena scaricato. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco da Romano di Lombardia, Dalmine e Palazzolo per spegnere le fiamme che rischiavano di propagarsi velocemente. La prima ipotesi è quella dell’auto combustione. Fortunatamente nessun si è ferito. Illesi anche i 70 cavalli del centro che sono stati tratti tempestivamente in salvo.