Leffe (Bergamo), 7 agosto 2020 - Un rogo sta devastando dalle 13 un'azienda tessile di Leffe, la "Donato Martinelli". La colonna di fumo grigio e densa e' visibile in tutta la valle ma non ci sarebbero feriti: gli operai sono riusciti a mettersi in salvo prima che si sviluppassero le fiamme.

#Incendio in una ditta tessile a Leffe (BG), dalle 13 #vigilidelfuoco di #Bergamo, #Brescia, #Lecco e #Monza al lavoro. Evacuati autonomamente i dipendenti, squadre impegnate a circoscrivere le fiamme per evitare il coinvolgimento delle strutture vicine #7agosto 14:30 pic.twitter.com/T1mGfGFnKM — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 7, 2020

Sul posto i Vigili del fuoco con squadre da Gazzaniga, Bergamo, Clusone e un'autobotte da Romano. In arrivo anche altri rinforzi da Monza, Brescia e Lecco con i carabinieri di Clusone e i forestali di Gandino. Il comune di Leffe ha diramato un avviso ai cittadini di tenere precauzionalmente chiuse le finestre.