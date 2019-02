Rovetta (Bergamo), 27 febbraio 2019 - Un'anziana di 84 anni è rimasta ustionata oggi a Rovetta, in un incendio scoppiato nella sua abitazione: le fiamme sono divampate attorno a mezzogiorno in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina, distruggendo la casa e una parte del tetto e intaccando anche un secondo appartamento, rimasto però agibile.

Nell'incendio l'anziana è rimasta intossicata e ustionata: pare stesse ricaricando un accendino con una bombola a gas, quando è rimasta ustionata alle mani e al volto, con ustioni di secondo e terzo grado. Le fiamme divampate hanno intaccato la tovaglia della cucina, le tende e poi si sono diffuse in tutta la casa, fino all'appartamento accanto. Solo l'arrivo dei pompieri ha permesso di bloccare il violento rogo. La donna, in condizioni critiche, è stata trasportata in ospedale dall'elisoccorso. Sul posto anche i carabinieri di

Ponte Nossa.