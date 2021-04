Sono ben 101 i candidati ammessi all’ambito concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di un agente di polizia locale indetto dal Comune di Castione della Presolana: provengono dal territorio dell’Alta Valle seriana e dalla Bergamasca, ma ci sono anche diversi uomini e donne che arrivano da tutta...

Sono ben 101 i candidati ammessi all’ambito concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di un agente di polizia locale indetto dal Comune di Castione della Presolana: provengono dal territorio dell’Alta Valle seriana e dalla Bergamasca, ma ci sono anche diversi uomini e donne che arrivano da tutta Italia, dal Trentino alla Campania, con un’età compresa tra i 19 e i 50 anni. Tutti alla ricerca di un lavoro a tempo pieno (36 ore).

Complessivamente sono state presentate 107 candidature, ma sei sono state giudicate non idonee.

Ma il concorso promosso dall’amministrazione comunale di Castione della Presolana potrebbe avere riflessi oltre i confini del paese. Spiega il sindaco Angelo Migliorati (nella foto): "Diversi amministratori ci hanno contattato perchè vorrebbero attingere alla graduatoria del nostro concorso, che potrebbe quindi portare all’assunzione di diverse persone". Il prossimo passo sarà l’individuazione degli spazi idonei per accogliere i 101 candidati ammessi, nel rispetto delle norme anti-Covid attualmente in vigore.

"Stiamo valutando - prosegue il primo cittadino - la location ideale per poter svolgere il concorso entro maggio e procedere all’assunzione entro l’estate".

Attualmente il comando di Castione della Presolana è composto da un agente a tempo pieno, entrato in servizio a giugno dello scorso anno, un agente di polizia provinciale in forza per 10 ore settimanali e il comandante della polizia locale di Clusone Giuliano Vitali che svolge il ruolo di comandante anche per Castione della Presolana.

M.A.