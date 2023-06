In aula vince l’attesa Fuori ancora sgomento per la prof accoltellata

ABBIATEGRASSO (Milano)

Non è un giorno come gli altri all’Itis Alessandrini. Ieri c’è stata la prima prova della maturità in un clima sereno, ma senza dimenticare quel che è successo soltanto pochi giorni fa, quando un sedicenne ha accoltellato la professoressa Elisabetta Condò. Pochi ragazzi hanno appreso la notizia della bocciatura con conseguente espulsione e, soprattutto, della reazione del legale della famiglia del giovane che presenterà ricorso.

Nella prima prova scritta, la quasi totalità degli studenti ha scelto, come tema, la riflessione sul valore dell’attesa nell’epoca di Whatsapp. Giulia e Greta faticano ad esprimere un’opinione sul ragazzo di tre anni più giovane. Loro hanno scelto l’indirizzo socio sanitario del liceo e vorrebbero lavorare nel sociale. E, quindi, nella loro carriera lavorativa potrebbero imbattersi in casi come quello. "Non sappiamo che dire – spiegano –. Di certo oggi viviamo in una società dove dobbiamo avere tutto e subito. Anche una semplice risposta su Whatsapp. Come diceva la traccia che ci esortava a riflettere sull’attesa. Oggi non siamo più capaci di aspettare e forse questo ci riporta a quanto è successo in questa scuola".

Silvio Stoppa nella sua riflessione ha cercato di trasmettere alcune sue considerazioni. "Con l'attesa sale il nervosismo – ha detto –. Quello che ho voluto dire con il mio elaborato è che dovremmo prendere la vita con maggiore calma e serenità. Le nuove tecnologie forse non ci aiutano in questo, anzi aumentano in noi l'ansia e la tensione". Virginia Tacconi, come l'amica Sofia, ha scelto l'indirizzo socio-pedagogico e vorrebbe continuare gli studi con Scienze Motorie: pratica nuoto agonistico e proviene da una famiglia di sportivi, essendo figlia di Stefano, ex portiere della Juventus. "Ho fatto un paragone tra l'attesa di oggi e quella di un tempo – racconta Virginia – legandolo al tema dell'amore. Pensiamo alle attese di un tempo alla stazione, oggi si è persa molta poesia". E poi c'è Alexandra. Anche lei non sapeva nulla del ricorso alla bocciatura e lo trova insensato.