In 2.500 alla fiaccolata silenziosa per Giulia. La rabbia delle donne che chiedono giustizia

Oltre 2.500 persone sono scese in piazza ieri sera a Bergamo per dire basta alle violenze sulle donne. Un folla imponente quella che ha partecipato alla fiaccolata silenziosa che ieri sera, a partire dalle 18, ha attraversato il centro per testimoniare la rabbia della città per l’assassinio di Giulia Cecchettin da parte dell’ex fidanzato. Dietro allo striscione “Per Giulia per tutte” la folla che si è data appuntamento in piazzale Marconi ha percorso viale Papa Giovanni, Porta Nuova, piazza Matteotti e via XX Settembre, fino all’arrivo in piazza Pontida. Qui sono stati letti appelli e invocata giustizia.