Imprese, rincorsa alla sostenibilità Boom di certificazioni internazionali La Lombardia guida la transizione

di Luca Balzarotti

Il 40% delle aziende B Corp in Italia è lombardo. Sono 88 le imprese della regione che hanno ottenuto la certificazione per la capacità di coniugare efficienza economica con elevati standard di tutela ambientale e sociale. A livello nazionale se ne contano 231. La Lombardia guadagna il primo posto in classifica, staccando l’Emilia-Romagna, seconda con 32, e il Veneto a quota 29.

A fotografare il cammino verso un nuovo modello produttivo più sostenibile è stato B Lab, l’ente statunitense che rilascia la certificazione. Il test avviene su base volontaria. In particolare viene valutato l’impegno delle aziende relativamente a persone, governance, comunità, ambiente e clienti. Se il punteggio raggiunge almeno 80 punti su 200 si passa allo step successivo che prevede la verifica delle attività da parte di B Lab per ottenere la certificazione B Corp valida tre anni. Tuttavia ogni anno è possibile sottoporsi a nuova valutazione per incrementare il punteggio.

Tra le 88 B Corp lombarde, il 50% di quelle che si è ri-certificata (ovvero 11 su 22) ha registrato un punteggio superiore rispetto a quello ottenuto in precedenza, dimostrando una crescita nel percorso verso una trasformazione del sistema economico più sostenibile. I settori trainanti all’interno della regione sono l’alimentare, con 6 aziende, e i servizi per la persona, con 5 imprese. Seguono il manifatturiero, i prodotti per la cura della persona, il tessile e la consulenza aziendale, che contano ciascuno 4 B Corp.

La distribuzione geografica sul territorio regionale non è però omogenea. Il 70% è attiva nell’area metropolitana milanese, che somma anche le realtà con sede a Monza e Brianza. A livello numerico, 56 su 88 si trovano nel Milanese. Bergamo, Brescia e Sondrio raggruppano il 17% delle aziende B Corp; Como, Lecco e Varese l’8%. La meno rappresentata è la Bassa Lombardia: Pavia, Lodi e Mantova ospitano circa il 4% delle imprese certificate dell’ente statunitense B Lab, Cremona l’1%.

Se in Lombardia la transizione verso un modello sostenibile è più avanzata, anche a livello nazionale il trend continua a migliorare. Tanto che l’Italia si posiziona al secondo posto tra i Paesi dell’Unione Europea con 231 B Corp, preceduta dalla Francia, con 304 aziende. Un sistema strutturato, che occupa oltre 16mila persone, generando un fatturato che supera i 10,9 miliardi di euro.