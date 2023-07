Impotente dopo le cure per il dolore alla schiena Risarcito con 600mila euro

Va a farsi curare per un forte mal di schiena e si ritrova impotente e incontinente. Ora gli arriveranno 600mila euro di risarcimento, ma dovrà convivere con queste limitazioni. È accaduto nel 2017 a un bresciano oggi 50enne che si era sottoposto a una terapia al presidio di Chiari di Asst Franciacorta. Padre di famiglia, l’uomo si era sottoposto a una terapia del dolore. Successivamente gli sono stati riscontrati impotenza e incontinenza totale. Da allora è costretto a cateterismi continui. Dopo gli accertamenti preventivi e una consulenza tecnica disposta che "concludeva per la responsabilità dell’azienda", come si legge nella delibera firmata dai vertici della Asst, si è trovato l’accordo. La vicenda è stata conciliata nei giorni scorsi davanti al giudice del Tribunale di Brescia.