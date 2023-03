Impianto rifiuti Il Tar boccia ditta Agrinatura

"Avuto riguardo alla localizzazione, al consumo di suolo agricolo, agli impatti cumulativi, alle emissioni odorigene, la decisione della Provincia risulta tutt’altro che abnorme e irrazionale".

Così il Tar di Brescia ha bocciato il ricorso presentato da Agrinatura srl contro la Provincia di Brescia per l’annullamento degli atti con cui, nel 2021, aveva negato la compatibilità ambientale del progetto di un nuovo impianto di recupero di rifiuti da FORSU (frazione organica del rifiuto solido urbano) per produrre compost e biometano, da realizzare in località Torri Olmo Sopra a Leno.

Il ricorso era anche contro il Comune di Leno, Arpa e Ats (non costituite in giudizio, così come il comitato locale e altre realtà private) che avevano evidenziato delle criticità sul progetto."La circostanza che le diverse Autorità coinvolte nel procedimento concordino – si legge nella sentenza - sulle criticità che presenta il progetto non significa affatto che ci sia stato un appiattimento delle une sulle posizioni delle altre, ma piuttosto avvalora il giudizio negativo dell’opera in relazione ai diversi interessi pubblici".

Federica Pacella