Immobili vecchi E solo il 5% è pubblico

MILANO

"Solo il 5% del mercato della locazione è in mano al pubblico. Manca una vera politica di welfare abitativo". Per Valerio Corradi, ricercatore e professore di Sociologia del territorio all’Università Cattolica del Sacro Cuore, è il secondo fattore che insieme alla "cultura dell’abitazione di proprietà" incide sulla rincorsa all’acquisto a tutti i costi. "Il Governo ha speso oltre 110 miliardi per il Superbonus 110%, il bonus facciate a altri sgravi fiscali che non recupererà mai. Nessun Esecutivo, invece, di colore e sensibilità diverse, si è occupato di risolvere il problema abitativo delle fasce sociali più in difficoltà e la questione della residenza pubblica. Così anche i più fragili devono ricorrere al libero mercato, costretti a sforzi difficili da sostenere spesso per immobili vecchi che necessitano manutenzione". Secondo i rapporti Eurostat, il 6,1% "vive in condizioni di deprivazione abitativa" dichiara Corradi. "Siamo il quinto peggior Paese per le condizioni abitative, dopo Ungheria, Bulgaria, Lettonia e Romania, soprattutto per i problemi strutturali. Nel 2021 l’11,1% delle famiglie dichiarava di vivere in strutture danneggiate".

Il nuovo è solo per alcuni target sociali, il 70% abita in case costruite prima degli anni ’90, una su dieci in immobili precedenti agli anni ’50. "Stiamo assistendo a un aumento delle disuguaglianze e a una forte polarizzazione tra le aree urbane e le province, con differenze significative sul prezzo del mattone – sottolinea il ricercatore della Cattolica –. L’hinterland o la cintura urbana diventano attrattive per chi ha una buona salute, è autonomo o munito di auto: hanno costi inferiori e spesso una dimensione che favorisce il rapporto comunitario". L.B.