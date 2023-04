Il vigile del fuoco con il Nepal nel cuore

CHIARI (Brescia)

In Nepal in questi giorni c’è una Brescia bella e generosa, che in quel Paese così lontano e diverso tutti amano e accolgono con gioia. È rappresentata da Giuseppe Begni: volontario dei vigili del fuoco, ex dipendente dell’Ats Franciacorta in pensione e alpinista. Da anni Begni parte solo dalla sua Chiari e resta in Nepal almeno un mese con base a Katmandu, capitale abbarbicata a 1.400 metri col suo milione e mezzo di abitanti.

Qui Begni lavora gratis recuperando a sue spese tutto il materiale che serve per restaurare scuole, costruire abitazioni e realizzare progetti per la popolazione. "In Nepal sono arrivato la prima volta al seguito di Fausto De Stefani, per aiutarlo nella missione della scuola di Kirtipur, che è sempre il mio principale interesse. Questa è la 13ma volta che mi trovo tra queste meravigliose persone".

Giuseppe Begni è un volontario a 360gradi. Durante l’anno raccoglie fondi e donazioni, organizza mercatini del libro e di oggetti nepalesi, poi si compra il biglietto e si paga vitto e alloggio. "Sono stato qui anche nel 2015 dopo il terribile terremoto – spiega il clarense – Ogni volta c’è qualcosa in più da fare. Fortunatamente ora con il denaro che mi porto dietro posso comprare qui le materie prime". Begni non se la sente di commentare la vicenda del valtrumplino fermato dalle autorità con l’accusa di furto. "Quello che so è che in tanti anni non ho mai avuto alcun problema, ma tutto può accadere e ne sono dispiaciuto – dice Begni – Giudicare è impossibile e io non lo faccio. So che io qui sto benissimo. I nepalesi sono estremamente miti e generosi. Un popolo cheto, legatissimo all’aspetto religioso".

Begni questa volta si fermerà quasi tre mesi. "Come sempre il lavoro è tantissimo, in questi giorni mi sto occupando della scuola. È dura, ma dà tanta gioia. Per la prima volta però a fine permanenza mi farò un regalo: ovvero un trekking di una decina di giorni che mi permetterà di vedere territori vicinissimi ma dove non sono mai stato perché qui ho sempre e solo lavorato".

Milla Prandelli