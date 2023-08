Il vertice a Palazzo Chigi: Salario minimo, niente intesa a Roma. La controproposta Meloni non convince

di Antonella Coppari

La quadra non c’è ma nessuno se l’aspettava. L’importante era non uscire dalla sala verde di Palazzo Chigi con una rottura alle spalle. Obiettivo raggiunto. Nel suo lungo intervento iniziale – ben venticinque minuti – la premier non esprime giudizi tranchant sul salario minimo, si limita ad esporre uno dopo l’altro, sotto forma di domanda, i dubbi di merito già esplicitati nel video di due giorni fa. Uno su tutti: "Chi garantisce che il salario minimo non vada poi a totale discapito della contrattazione collettiva?". I leader dell’opposizione, in rigoroso ordine alfabneitco (Calenda, Conte, Evi, Fratoianni, Magi, Schlein) replicano nel merito. E il moderato Calenda è uno dei più tosti nel respingere critiche e obiezioni. La premier non si convince, ma nemmeno blinda le porte. Nella replica ripete che molti esperti condividono invece il suo scetticismo. Poi rilancia: "Comunque il salario minimo non esaurisce affatto il tema molto complesso del lavoro povero. Bisogna affrontarlo tutto insieme". Propone di dare al Cnel la regia di un lavoro approfondito per arrivare a una misura "condivisa" anche dai sindacati. "Il presidente Brunetta è d’accordo: può iniziare il confronto con voi già domani. In sessanta giorni si può arrivare a dama, in tempo per la legge di bilancio che avrà due filoni: lavoro e redditi"

Insomma le posizioni restano quelle della vigilia, ma nei toni un cambiamento si registra. "Non vi dico di mollare la vostra proposta, fate bene a continuare la vostra battaglia politica", sorride Giorgia. Neppure l’affondo fuori sacco della segretaria del Pd che – a quattr’occhi – le chiede conto dei ritardi sui ristori in Emilia-Romagna e delle mancate dimissioni di Marcello De Angelis provoca una vera tensione: "Ho risposto con una lunga lettera alle rimostranze di Bonaccini che sono poco fondate". Quanto a De Angelis "è competenza del governatore del Lazio". Pure l’opposizione non taglia i ponti: "Il governo non ha una proposta, chiamare in causa il Cnel significa buttare la palla in tribuna, ma se può servire ben venga", riassume Giuseppe Conte.

Nelle due ore di confronto, la premier ribadisce tutti i suoi dubbi sul salario minimo ma senza mettere veti. I toni, inclusi quelli di Antonio Tajani, sono sideralmente lontani da quelli di poche settimane fa, quando il vicepremier forzista bollava la proposta come "roba da Unione Sovietica". Netto l’altro vicepremier, Matteo Salvini, in video collegamento dalla Toscana: "Il rischio è che con fissazione per legge di una quota a 9 euro, si abbassino gli stipendi all’80% dei lavoratori che oggi guadagnano di più". Il leader di Azione, che si è assunto il ruolo del mediatore anche se nell’incontro è stato molto drastico, non manca di notare il particolare: "Alla premier bisogna riconoscere di avere lanciato solo obiezioni di merito e mai ideologiche".

Certo, per Giorgia Meloni è fondamentale recuperare il danno di immagine sul fronte del disagio sociale e anche per questo vuole tenere aperta una possibilità di dialogo. Non a caso quando esce da Palazzo Chigi per rispondere alle domande dei giornalisti ripete più volte che le sta "estremamente a cuore" il tema del lavoro povero. Tuttavia uno spiraglio si è aperto e date le premesse della vigilia l’incontro, pur senza arrivare ad alcuna conclusione, è andato meglio del previsto. "È un fatto politico", riconosce Schlein che aggiunge: "Ora parte la raccolta di firme che tutti noi avevamo annunciato". Per l’opposizione è una vittoria: meno di due mesi fa il governo pensava di liquidare la proposta del salario minimo con un emendamento soppressivo in commissione che non avrebbe permesso alla legge nemmeno di arrivare in aula. Oggi quella proposta ha schiuso le porte per un disegno di legge che il governo si è solennemente impegnato a presentare prima della fine settembre e che dovrà affrontare il tema del lavoro sottopagato. La premier conferma di essere un animale politico capace di scartare se necessario per tirarsi fuori d’impiccio: le sue posizioni non sono certo quelle di un mese fa.