Il trio criminale si sbriciola Gli ex amanti si accusano Mirto: "Sono un idiota Ora prenderò l’ergastolo"

di Beatrice Raspa

Il “trio criminale“ di Temù si sbriciolato sotto il peso delle recriminazioni. L’altra volta era stata Paola Zani, la sorella più piccola, a buttar lì per prima al termine di una giornata dedicata alle deposizioni dei tre imputati dell’omicidio dell’ex vigilessa Laura Ziliani il dubbio che lei e Silvia, la maggiore, avevano sospettato di essere state manipolate da Mirto, il fidanzato di entrambe. E ieri la 29enne fisioterapista ha completato l’opera. In Assise si è registrato un botta e risposta dretto tra ex. Lo scorso 2 febbraio in una delle molte lettere scritte da Silvia a Mirto in cella, lei gli diceva: "Ho fatto tutto io, io ho ucciso, mi sono sempre imposta, dovrei chiederti scusa". "A chi è venuta per primo l’idea di uccidere?", ha chiesto ieri il presidente Roberto Spanò. "In questi giorni ho pensato molto - ha risposto Silvia - e per quanto io sia legatissima a Mirto credo di dover dire che l’idea sia stata sua. Con la psicoterapia che faceva a me e a Paola, chiacchierate fiume in cui parlava in terza persona e prendeva appunti, e poi suggeriva riflessioni, ha contribuito tantissimo. Quando ho ucciso mia mamma ero convinta che lei volesse avvelenarci. Ora credo di essere stata manipolata". E ancora: "Può essere stato lui a piazzare gli indizi per convincerci. Gliel’avevo anche chiesto". La scorsa udienza Silvia e Mirto, passione per i veleni e le cose macabre, si erano incrociati nelle celle, e lei dopo aver sentito la sua deposizione, lo avea mandato a quel paese. "Mi ha ferito sentirlo dire che l’idea era partita da me - ha continuato Silvia, mentre lui sbottava: “Non è vero che ho detto così“ - Io a mamma volevo bene, ma ero convinta fosse un mostro. Dopo 11 anni di simbiosi con lui ora con gli psicologi voglio ritrovarmi. Gli ho chiesto una pausa. Io l’avrei sposato dall’oggi al domani. Se tutto questo l’ha fatto per l’eredità non lo so. Certo io motivazioni economiche non ne avevo". Anche Mirto ha chiesto la parola: "Silvia io non ti ho mai tradito. Non ho mai detto che l’idea era venuta a te, ma che eravamo tutti in una ruota infernale. Tutto quello che ho fatto, l’ho fatto per le ragazze. Non ho architettato un piano alle loro spalle. Sono stato un idiota. Prenderò l’ergastolo e me lo merito".