Il Tar chiude il dossier costi. I dubbi restano

GAVARDO (Brescia)

I documenti sulla valutazione tecnico-economica dell’aumento dei costi del depuratore del Garda? Dovevano essere chiesti ad Acque Bresciane. Arriva così a conclusione uno dei ricorsi presentati dai sindaci di Gavardo Davide Comaglio e di Montichiari, Marco Togni, contro la Prefettura in qualità di Commissario straordinario nell’ambito del progetto del depuratore dei reflui del Garda, che a oggi vede avviato l’iter per realizzare due impianti a Gavardo e Montichiari con scarico nel Chiese. La battaglia dei territori che si sono visti imporre il progetto – nella cabina di regìa ministeriale non c’è alcun rappresentante del Chiese – è sia politica sia legale. Gavardo e Montichiari si erano rivolti al Tar per chiedere l’annullamento del silenzio-diniego in merito alla richiesta di accesso agli atti presentata il 27 marzo al prefetto. A maggio dalla Prefettura erano arrivati alcuni documenti, con la premessa che "l’istanza di accesso del 27 marzo era rimasta inevasa per mero disguido".

Per l’approfondimento tecnico-economico sull’aumento dei costi, i Comuni sono stati rimandati ad Acque Bresciane, che ha trasmesso i verbali del CdA ma non l’aggiornamento della valutazione tecnico-economica in quanto il documento già trasmesso è "l’unico a disposizione della scrivente Società, da non considerarsi come parziale né come mera bozza, cui non sono succeduti ulteriori documenti di valutazione ma al più mere rielaborazioni".

Vicenda chiusa per il Tar ma restano i dubbi dei sindaci, che avevano fatto ricorso per capire se davvero le 14 pagine presentate fossero l’unico documento che dimostri la necessità di aumentare l’importo dei lavori da 114 a 200 milioni (+77%) e della progettazione (da 3,2 a 5,3).

F.P.