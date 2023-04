Il salto di Ome: +30% in un anno

Aumentare la raccolta differenziata? Questione di metodo. Lo testimonia l’esperienza di Ome, comune bresciano che, nel dossier di Legambiente dei Comuni ricicloni compare tra quelli che non raggiunge la percentuale del 65% di differenziata, fermandosi al 57,9%. "Il dato è del 2021 – spiega il sindaco Alberto Vanoglio – quando la raccolta era fatta tramite cassonetto. Nel 2022 siamo passati al porta a porta, abbiamo cambiato la società di gestione dei rifiuti e abbiamo implementato alcuni servizi come quello della raccolta di oli esausti e pile. I dati non sono ancora stati ufficializzati, ma già dopo i primi mesi siamo arrivati ad un 85% di raccolta".

Il cambio di metodo è stato accompagnato dalla campagna informativa, per spiegare le ragioni di una trasformazione radicale nelle abitudini quotidiane. "All’inizio molti erano restii, perché il cassonetto è accessibile liberamente, cosa che non accade col porta a porta. Quest’ultimo sistema, però, offre la comodità di avere il ritiro dei rifiuti a domicilio. Anche tra gli anziani c’è oggi chi ringrazia". Va detto che non dappertutto è semplice fare il porta a porta. Non a caso, sono tanti i comuni di montagna che hanno basse percentuali di differenziata, in quanto passare di casa in casa, tra frazioni dislocate ad altitudini diverse e raggiungibili con sentieri impervi, fa aumentare i costi della raccolta. F.P.