Il ricordo di Bontempi, morto a Marcinelle per sostituire un collega da Bienno: 70 anni dopo

Quel giorno Giuseppe Bontempi non sarebbe dovuto andare al lavoro, ma generosamente aveva accettato di sostituire un collega. La sorte non è stata altrettanto generosa con lui: poco dopo le 8 dell’8 agosto 1956 un incendio divampò nella miniera di carbone Bois du Cazier di Marcinelle, in Belgio, provocando la morte di 262 persone di cui 136 immigrati italiani. Tra loro anche Bontempi, arrivato un anno prima in Belgio da Bienno, in Val Camonica, in cerca di lavoro. Con lui, altri due lavoratori lombardi, Assunto Benzoni di Cerete (Bergamo) e Attilio Dassogno di Berbenno (Sondrio), sono morti in una delle tragedie che ha segnato la storia in Europa. A Bienno, il sindaco Ottavio Bettoni ieri ha dedicato un pensiero al concittadino; una commemorazione più ampia sarà organizzata in occasione dei 70 anni. Il ricordo, però, resta nella memoria del paese, dove risuonano ancora le parole della madre di Giuseppe, Caterina, che dopo la morte del figlio è rimasta sempre vestita a lutto, fino al suo decesso. In molti ricordano il suo racconto di mamma, secondo cui, nell’ora in cui l’incendio divampava nella miniera di carbone, i mestoli e le pentole appese alla parete avevano preso a tremare, come se ci fosse un terremoto. Suggestione o realtà, questo dettaglio lo ricorda anche la nipote di Giuseppe, Cinzia, ma che all’anagrafe ha come primo nome quello di Giuseppina, perché sua mamma Giovanna ha voluto ricordare il fratello scomparso tramandando il suo nome. Anche Giuseppe, in Belgio, ha voluto annodare i fili del suo passato con quelli del suo futuro, chiamando Caterina sua figlia (come la madre rimasta a Bienno). "Le vittime sono anche coloro che restano, genitori, mogli, figli – commenta il sindaco -. Purtroppo quella tragedia è storia ed impressiona per il numero di vittime, ma se oggi guardiano i dati delle persone che muoiono ogni anno sul lavoro i numeri non sono da meno". Federica Pacella