Il questore chiude per quindici giorni il bar Bobo’s di Tirano

Il questore di Sondrio, Angelo Re (foto), a seguito di numerosi controlli effettuati dai Carabinieri di Tirano, ha emanato un nuovo provvedimento di sospensione della licenza di esercizio pubblico per un periodo di 15 giorni nei confronti del bar Bobo’s in viale Italia aTirano che era già stato colpito da analoga misura e per gli stessi motivi nel dicembre 2021. Il provvedimento è stato adottato per il verificarsi nel locale di molteplici episodi di liti, schiamazzi e degrado che hanno costituito turbativa per l’ordine, l’incolumità e la quiete pubblica determinando il contestuale intervento delle forze dell’ordine e, in alcune più gravi occasioni, sfociate in episodi violenti, anche ai danni di sanitari del “118”. M.Pu.