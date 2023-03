Il popolo delle Partite Iva Sondrio più penalizzata

In valore assoluto, sono le piccole imprese bresciane con meno di 20 dipendenti ad aver registrato il calo più importante di prestiti, ovvero 256 milioni di euro in meno tra il 2022 ed il 2021. Si tratta di impieghi al netto delle sofferenze e rappresentano quella parte dei prestiti che, al momento della rilevazione dell’ufficio studi della Cgia di Mestre, non presentano criticità in termini di insolvenza. Tuttavia, guardando alla variazione in percentuale, Brescia è al quarto posto in Lombardia e al 23esimo in Italia, con una riduzione del 6,83%.

A soffrire di più (in termini di variazione percentuale) sono state le piccole imprese di Sondrio, che con un calo dell’8,32% di impieghi vivi è al terzo posto a livello nazionale e prima in Lombardia. Segue a breve distanza Lecco (7° in Italia), con -7,76% tra il 2022 ed il 2021 e Como (-6,83%). Bergamo arriva al 47esimo posto in Italia e ottavo in Lombardia con una flessione di 119 milioni di euro di prestiti in meno (-4,75%), mentre Milano è all’80esimo posto in Italia (-2,44%). Come sottolinea lo studio della Cgia di Mestre, si tratta di una platea di micro imprenditori costituita in massima parte da esercenti, piccoli commercianti, artigiani e lavoratori autonomi, tradizionalmente sottocapitalizzate e a corto di liquidità, che da tempo non sono più appetibili commercialmente dal sistema bancario. Va detto che il calo dei prestiti bancari alle piccolissime imprese è comunque un fenomeno che è iniziato un decennio fa e si è interrotto solo nel biennio 2020-2021, quando, all’indomani dello scoppio della pandemia, il governo Conte bis istituì un Fondo di garanzia pubblico per Pmi colpite dall’emergenza. Il problema è che la difficoltà di accedere al credito rischia di esporre chi è in difficoltà alle sirene dell’usura e dello strozzinaggio. F.P.