Il Ponte San Pietro resta ultimo ma mette nei guai la Tritium

PONTE SAN PIETRO (Bergamo)

Con un gol per tempo il Ponte S. Pietro vince il duello dei bassifondi con la Tritium e dimostra di voler credere ancora nella salvezza. Nonostante il 2-0 inflitto ai milanesi, frutto dei gol di Vitali al 35’ e di Gningue al 70’, la squadra allenata da Emanuele bruni rimane prigioniera dell’ultimo posto del girone B, ma il distacco dai play out (chiusi proprio dalla compagine di Trezzo) è sceso a cinque punti, uno svantaggio sempre consistente. Una voglia di risalire che, però, dovrà trovare un’ulteriore conferma domenica, quando i blues saranno impegnati in un altro duello-salvezza in casa della Folgore Caratese. Un’altra finale per il Ponte S. Pietro che nel turno infrasettimanale ha avuto il merito di partire sin dall’inizio alla ricerca del risultato pieno. La Tritium, dal canto suo, ha cercato di far valere la sua fame di punti, ma i padroni di casa sono riusciti a capitalizzare l’occasione capitata a Vitali al 35’. A metà ripresa il raddoppio di Gningue. Lu.Ma.