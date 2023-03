Il pm: bancarotta E chiede due condanne

Per la procura dietro il crac del marchio Carnevali, storico negozio di abbigliamento bresciano di alto livello fallito nel novembre 2017, vi fu una bancarotta fraudolenta di oltre 60 milioni, e i vertici devono pagare con una condanna a tre anni e sei mesi. Così si è conclusa la requisitoria del pm Carlotta Bernardini al processo che vede imputati Carlo Carnevali, 79 anni, e Federico Bani Carnevali, 60 anni, il primo già consigliere delegato, il secondo presidente della Carnevali spa. Nel procedimento era coinvolto anche Francesco Bani, 65 anni – a sua volta ex consigliere delegato –, il gup gli aveva riconosciuto la semi-infermità mentale per un problema di salute ed era uscito dall’inchiesta patteggiando un anno e quattro mesi (pena sospesa). Stando alla tesi accusatoria dopo il fallimento del negozio gli ex proprietari avrebbero svuotato l’azienda distraendo 43 milioni “quale valore dell’intero compendio immobiliare costituito da negozi, box, uffici, terreni, ville, in conseguenza della scissione parziale con la società Germolians Real Estate con perdite di ricavi da affitti e oneri aggiuntivi a titolo di affitti passivi da riconoscere al nuovo proprietario”. Contestata anche la distrazione di altri 16 milioni quali “crediti mai incassati dal finanziamento diretto o indiretto nel confronti del gruppo”. Le difesa hanno chiesto assoluzioni sostenendo l’assenza di dolo. La società semplicemente finì a gambe all’aria, e non vi fu volontà di accaparrarsi alcunché. Sentenza il 4 aprile. B.Ras.