"Il GAP a Milano: Controlli difficili e più malati da gioco d'azzardo"

"Le sale giochi sono tornate, ma la raccolta online non è diminuita". Maria Cristina Perilli (nella foto), psicoterapeuta del servizio sanitario nazionale impegnata nella lotta al Gap (Gioco d’azzardo patologico) e nella campagna “Mettiamoci in gioco“, parte da un numero: "L’anno scorso si sono giocati 140 miliardi. La metà sui siti".

Prosegue l’effetto Covid?

"Con la riapertura delle sale ci saremmo aspettati un ritorno al gioco fisico e una diminuzione di quello online. Invece slot e videolotterie hanno ripreso e l’azzardo online è cresciuto".

Quali sono i primi effetti?

"L’online è sempre disponibile. È più difficile da controllare sia per il rispetto delle regole, sia per le malattie che provoca in chi gioca. La maggior parte dei conti aperti sul web per il gioco è intestata ai giovani".

Chi ne soffre di più?

"Soprattutto giovani e donne. Non c’è una consapevolezza sul fatto che l’azzardo diventi una malattia".

L’inflazione non ha ostacolato il gioco?

"Nei momenti di crisi e di difficoltà si gioca di più. La disperazione porta ad affidarsi alla fortuna, che non esiste".

Quanto guadagna lo Stato?

"Neppure il 10% della raccolta. L’azzardo è un costo: basti pensare alle spese per le cure".

Come si può prevenire?

"La campagna “Mettiamoci in gioco“ sta facendo tanto. Ci stiamo difendendo dalle pressioni del mondo del calcio e di chi vorrebbe legalizzare la pubblicità dell’azzardo che è stata vietata. La più grande difesa è ridurre l’offerta, pensando ad esempio a un piano di riconversione delle sale giochi in altre attività redditizie ma meno dannose, che consentano di salvare i posti di lavoro". L.B.