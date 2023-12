Il Como vola... senza mister. Batte il Cosenza e sogna

Passa il Como a Cosenza per 2 a 1, con i lariani che agganciano il Venezia al secondo posto dietro al Parma e davanti alla Cremonese. Come allenatore l’ex difensore lariano Cassetti: scaduta la deroga a Fabregas, il club è infatti ancora in attesa della documentazione necessaria per il nuovo tecnico gallese Roberts.

La partita l’ha risolta Verdi con un grande assist di Cutrone, che in forma strepitosa ha segnato anche la prima rete.

Cosenza in vantaggio al 23’, Verdi perde palla a centrocampo, ne approfitta Mazzocchi per lanciare in verticale Tutino, che da solo brucia Semper in uscita. Il pareggio del Como arriva al 38’, scambio sulla destra fra Iovine e Bellemo, filtrante in area del capitano per Cutrone, che in diagonale di sinistro batte Micai. Como insiste a fine primo tempo, con un tiro fuori di poco di Abildgaard e un gran diagonale di Gabrielloni, parato con difficoltà da Micai.

Al 5’ lariani in vantaggio, preciso lancio di 20 metri in area di Cutrone, per Verdi che di spalle a Martino prende palla si gira e batte imparabilmente Micai. Di Marco per un contrasto in area fra Odenthal e Tutino, assegna il rigore al Cosenza al 10’, ma dopo consulto al Var annulla la decisione. Enrico Levrini