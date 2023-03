Il caro bollette triplica i costi per Caffaro

Contratto d’affitto scaduto

il 7 marzo, ma il nuovo liquidatore di Caffaro Srl proprietaria del sito di via Milano ha autorizzato Caffaro Brescia a restarvi per completare la dismissione

degli impianti e l’adeguamento

della barriera idraulica.

Nei giorni scorsi, al termine

di un’interlocuzione

con il ministero dell’Ambiente, il liquidatore Severino Gritti

ha appunto autorizzato l’azienda in liquidazione,

che ha interrotto la produzione nel sito bresciano e non è responsabile dell’inquinamento storico, a restare nel sito. Risolto il nodo affitto, resta

il tema dei costi che la società (i cui vertici sono coinvolti

in un’inchiesta della Procura

di Brescia per episodi

di inquinamento rilevati

da Arpa) sta sostenendo

per l’attività ordinaria

di emungimento, necessaria

per evitare che i veleni

del terreno incrocino la falda, provocando un disastro ambientale.

Col caro bolletta i costi sono lievitati da 50-60mila euro

al mese a 250mila euro al mese solo per l’energia elettrica.

Poi si aggiungono gli stipendi di 9 dipendenti, 8 dei quali presenti nel sito. Nessuno, assicurano dall’azienda,

ha intenzione di andarsene.

Ma la situazione non può durare in eterno e il tema della presa in carico della gestione della barriera resta sul tavolo, in attesa che si arrivi al bando

per la bonifica di via Milano.

F.P.