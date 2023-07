Il Bresciano sferzato dal forte vento Strade interrotte per le piante cadute

Tragedia rischiata lungo la strada litoranea Sebina, nel Bresciano, dove un albero di grandi dimensioni si è schiantato sulla strada poco dopo l’oleificio Caldinelli. A causare la caduta dell’abete è stato il fortissimo vento scatenatosi con pioggia e grandine attorno alle 14.30. Solo per un caso fortunato, in quel momento, nessun veicolo stava transitando. "È la seconda volta che un albero interrompe la circolazione stradale – ha commentato il sindaco Paola Pezzotti, che ha assistito alla operazioni di messa in sicurezza –. Siamo stati fortunati perché nessuno si è fatto male".

Al lavoro c’erano i vigili del fuoco e la Protezione civile della Comunità montana del Sebino Bresciano, oltre ai mezzi di Aci consoli di Iseo, che ha una gru adatta a spostare l’enorme tronco finito nel bel mezzo della strada. Anche a Sale Marasino è caduto un albero, che ha richiesto l’interruzione di un altro tratto di litoranea. "A Sale Marasino la strada litoranea è stata chiusa per un paio d’ore alla rotonda di Palazzo Martinengo in direzione Sulzano – dice il sindaco Marisa Zanotti –. In pochissimi minuti abbiamo collezionato danni ingenti. In queste ore si raccomanda prudenza e di muoversi solo se strettamente necessario". I disagi per il traffico sono stati pesantissimi. Sulla 510 Sebina il traffico si è fermato, mentre sulla litoranea è stato impossibile transitare per diverse ore.

A Sulzano sono state decine gli alberi caduti. Tre di essi nel giardino di un ristorante, mentre un albero secolare del cimitero si è abbattuto sul giardino di un’abitazione privata.

"Per fortuna – ha spiegato la figlia dei proprietari – non è successo niente, ma è incredibile che quella pianta ci sia arrivata fino in giardino". Nei paesi del lago sono caduti coppi e tegole, mentre in Franciacorta alcune strade hanno dovuto essere chiuse, come a provezze, perché non transitabili. I vigili del fuoco hanno ricevuto una settantina di richieste d’aiuto.

Milla Prandelli