Il bosco diventa vigneto "No all’abbattimento"

Legambiente del Basso Sebino lancia un appello affinché 15mila metri di bosco siti alle Piane di San Martino non siano trasformati in un vigneto. "È necessario fermare la tendenza di trasferire i vigneti dalla pianura, sempre più calda e secca, alle più redditizie aree di montagna – spiega Dario Balotta di Legambiente- C’è la necessità quindi di fermare il continuo disboscamento della montagna per mantenere la biodiversità e combattere così il cambiamento climatico". Le piane di San Martino, site a 500 metri di altezza, sono uno dei polmoni verdi di Iseo, ricche di castagni e altri alberi autoctoni. "Il distretto biologico deve partire dal rispetto dei boschi. La comunità montana e il Comune di Iseo hanno autorizzato questo intervento, anche violando le norme paesaggistiche, in cambio di improbabili rigenerazioni del territorio – attacca Legambiente- e di pochi "spiccioli". Si deve porre fine a queste autorizzazioni. Tali ‘trasformazioni’ hanno una redditività enorme per le imprese vitivinicole ma gravi conseguenze sull’ambiente". Mi.Pran.