I borseggiatori arrivano coi turisti Preso un esperto

Non sono solo i turisti ad aver preso d’assalto il Lario, insieme a loro sono arrivati anche borseggiatori e scippatori particolarmente attivi negli ultimi giorni soprattutto nel capoluogo. L’ultimo episodio è accaduto venerdì sera in viale Geno e ha avuto per protagonista un turista straniero che si è visto "strappare" dal polso il suo prezioso Audemars Piguet, del valore di alcune decine di migliaia di euro, mentre stava passeggiando con la famiglia. Anche se lo scippatore è fuggito a gambe levate la vittima non si è lasciata sorprendere e si è lanciata al suo inseguimento, aiutato da un agente della Polizia penitenziaria fuori servizio che in quel momento si trovava anche lui sul lungolago e ha assistito alla scena. Il ladro è stato fermato e consegnato agli agenti delle volanti: si tratta di un 31enne di Napoli, pregiudicato specializzato in questo tipo di reato. Ro.Can.