Guasto e treni fermi a Milano-Mortara: disastro a Lodi e Castello chiuso

La notte di terrore nel Lodigiano si è materializzata alle 4 del mattino. Vento, grandine e pioggia per un’ora non hanno dato tregua. Alberi sradicati a Casalpusterlengo, black-out a Massalengo , la stazione di rilevamento di Lodi ha registrato raffiche di vento che hanno sfiorato gli 800 chilometri l’ora. Allagamenti a Sant’Angelo Lodigiano, a Cavenago d’Adda un albero ha bloccato la provinciale 169. Poi la grandine con chicchi grossi come palline da tennis caduti a San Martino in Strada e Lodi. Numerose le piante che hanno ceduto nel parco Isola Carolina.

Nel Pavese la zona di Vigevano è stata quella più colpita: alberi crollati e tetti danneggiati. Le chiamate ai vigili del fuoco sono state numerosissime anche per gli allagamenti delle cantine. Il lavoro è proseguito per tutta la giornata di ieri con l’impiego di squadre non solo del distaccamento cittadino ma provenienti anche da Garlasco, Robbio, Casorate Prima, Mortara e Mede. Danni si sono registrati anche all’interno del Castello, chiuso al pubblico per consentire le operazioni di ripristino. Lo stop alle attività ha riguardato anche le mostre e i musei che sono ospitati dal maniero. Oltre cento gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia. Critica la situazione sulla linea ferroviaria Milano-Mortara con numerosi treni cancellati a causa di un guasto all’infrastruttura ferroviaria che si è registrato tra le stazioni di Albairate e quella di Milano Porta Genova tratto lungo il quale la circolazione è rimasta sospesa per quasi tutta la giornata di ieri.

A Crema danni per alcuni milioni di euro, coperture e auto distrutte, alberi abbattuti, tetti scoperchiati e case allagate. A Rivolta d’Adda un caseggiato di tre piani scoperchiato e 14 famiglie da alloggiare. Ovunque le strade si sono trasformate in piste di ghiaccio, ricoperte da una decina di centimetri di chicchi di grandine grandi come palle da tennis. A Pianengo la grandine ha bucato i muri delle case ed esploso le finestre. A Ricengo la palestra è inagibile e il tetto della scuola bucato. A Capergnanica, i vetri delle abitazioni sono andati distrutti e i tetti hanno riportato gravi danni. Danno a Campagnola, con il comune allagato e l’impianto fotovoltaico distrutto. Si calcola che le vetture con i vetri esplosi siano un migliaio solo a Crema.