Gru trancia cavo dell'alta tensione a Brescia: città nel caos

Una gru fa manovra nel piazzale di Alfa Acciai, urta un cavo dell’alta tensione che si sgancia dal traliccio e piomba su due mezzi che transitano in Tangenziale ovest. Risultato: nessuno miracolosamente rimane ferito e tutto si risolve in un black-out che ha interessato molti quartieri della città, da Lamarmora al centro, al buio per una ventina di minuti. Ci sono stati ascensori bloccati, metropolitana ferma e allarmi scattati ovunque. Erano le 9,10. La corrente è stata ripristinata intorno alle 9,30. La Tangenziale è stata chiusa per quasi due ore, mandando il traffico in tilt. "I tecnici di Terna (che gestisce la Rete, ndr.) sono intervenuti tempestivamente per mettere in sicurezza la linea e provvedere al ripristino", ha fatto sapere l’azienda. Anche Alfa Acciai si è attivata per risolvere il guasto causato dal contractor esterno Harsco. B.R.