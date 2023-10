"Grazie per avermi aiutata". Il disegno di una bimba di 7 anni commuove anche l’Arma

Ha disegnato una bambina (forse immaginando se stessa) che tiene per mano un carabiniere. A fianco un’auto di servizio, con tanto di scritta Carabinieri sulla fiancata. In alto a sinistra lo stessa dell’Arma. Ci sono tanti modi per dire grazie. Lei, una bimba di sette anni, ha scelto la via del disegno. Il messaggio è diretto, chiaro, non c’è bisogno di didascalia: grazie per avermi aiutata. Il prezioso regalo è arrivato ai militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Treviglio lo scorso 9 ottobre. Il disegno non è stato recapitato via posta, no, ma direttamente dalle mani dalla stessa autrice accompagnata dalla mamma. Quel giorno si sono recati alla caserma di Treviglio, hanno suonato, e tra la meraviglia dei militari che erano in servizio, ha spiegato il motivo della presenza. Ha preso il disegno e lo ha dato a un carabiniere, in segno di gratitudine. Un beau gest. Al momento sono rimasti piacevolmente sorpresi, e allo stesso tempo increduli. Perché quel disegno? Per sdebitarsi di che? Ecco cosa era successo. Lo scorso anno una pattuglia era intervenuta a casa della bimba perché i suoi genitori, separati con sentenza internazionale, in attesa del riconoscimento del provvedimento nello Stato italiano, si stavano contendevano il diritto di collocamento delle due figlie minori della coppia. Gli attriti tra i due ex-coniugi avevano fatto temere che uno dei due genitori avrebbe cercato di sottrarre le bambine portandole all’estero. Rapporti tesi, ponendo sul piatto della bilancia il futuro delle loro figlie, ancora tutto da scrivere, vista la loro tenera età. Una situazione che avrebbe potuto prendere una brutta piega. Così era stato richiesto l’intervento dei carabinieri. Una volta nell’abitazione della coppia, i militari sono riusciti a calmare gli animi e a favorire una mediazione bonaria in linea con il rispetto delle prescrizioni dell’autorità giudiziaria suggerendo di interpellare quest’ultima per la risoluzione della controversia a tutela delle bambine. La piccola di sette anni deve essere rimasta molto turbata ma a distanza di tempo ha voluto testimoniare il suo "grazie per quello che avete fatto". Francesco Donadoni