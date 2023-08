Grave ma fuori pericolo l’alpinista comasco a Valfurva (Sondrio): ricostruzione incidente

VALFURVA (Sondrio)

Dovrebbe essere fuori pericolo l’alpinista Enrico Montanari, 58 anni, di Olgiate Comasco, che l’altro giorno è precipitato in territorio di Valfurva, durante un passaggio ad alta quota fra il Tresero e Punta Pedranzini, a causa dell’improvviso cedimento del terreno sotto i piedi, mentre era in compagnia del figlio che ha poi lanciato l’allarme. Nella caduta, di diversi metri, si è rotto il bacino, alcune costole, riportando inoltre diversi traumi e contusioni agli arti e alla testa. È stato ricoverato d’urgenza, in prognosi riservata, all’ospedale di Bolzano. Nelle ultime ore il quadro clinico è migliorato, tanto da indurre i sanitari a un cauto ottimismo. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti dei militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Bormio. Sta meglio anche Lorenzo Geronimi, 42 anni, di Chiavenna, feritosi nei giorni scorsi in modo serio al Made Bike Park di Madesimo durante un’evoluzione con la sua bike. Un malore non ha invece lasciato scampo a un escursionista lodigiano di 63 anni, deceduto sul monte Visolo sopra Castione della Presolana. Michele Pusterla