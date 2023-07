Grappoli bombardati in zona Sassella

SONDRIO

I violenti temporali hanno provocato danni a vigneti e meleti valtellinesi. La grandine, scesa copiosa soprattutto nel corso del maltempo fatto registrare mercoledì sera, non ha risparmiato le mele e l’uva soprattutto nelle zone di Ponte e nel Sondriese.

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire a causa di alcuni allagamenti, provocati dalle forti piogge, di scantinati e garage. Anche alcuni alberi sono stati sradicati dal forte vento richiedendo il pronto intervento dei pompieri. Diversa la situazione per quel che riguarda le culture. "Nella zona del Sondriese c’è stata una forte grandinata – dice Bruno Delle Coste, presidente Melavì – anche nella serata di mercoledì e a Ponte ci hanno segnalato danni ai frutteti. Non sappiamo ancora la loro entità ma quando la grandine colpisce, in questo periodo dell’anno, danneggia irreparabilmente il frutto". E anche i vigneti ne hanno risentito. "La grandine – dice Luca Faccinelli, titolare di una cantina vinicola - aveva già colpito la Sassella, ad inizio mese, ed è ritornata a colpire la scorsa notte provocando danni ai grappoli di uva (si prevede un 40% in meno di produzione ndr). Nei prossimi giorni sapremo quantificare meglio i danni". F.D’E.