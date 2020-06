Bergamo, 19 giugno 2020 - Una grandinata si è abbattuta su Bergamo nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 giugno.I chicchi di grandine sono iniziati a cadere verso le 15.30, imbiancando il manto stradale e i balconi. Un'altra giornata di meteo instabile sulla città orobica e su tutta la Lombardia, con un inizio di giornata tendenzialmente soleggiato e repentino cambiamento nel pomeriggio/serata. Da domani la situazione in regione dovrebbe iniziare cambiare e da lunedì è previsto un clima decisamente più estivo, con temperature in aumento.

