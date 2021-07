Si chiamava Andrea Ghislotti ed era un imprenditore agricolo, originario di Ghisalba, provincia di Bergamo, il 33enne morto ieri alla spiaggia di Cala Sabina, a Golfo Aranci. L'uomo stava trascorrendo la luna di miele in Sardegna quando un ictus lo ha colpito all'improvviso, facendolo accasciare al suolo e rendendo vano ogni tentativo di soccorso. La tragedia si è consumata davanti alla giovane moglie Elena, con cui si era sposato quattro giorni prima nella chiesa parrocchiale di Martinemgo, e a tanti bagnanti. Tra questi un infermiere fuori servizio che ha provato a rianimare il 33enne ma non c'è stato nulla da fare. Inutile anche l'arrivo della guardia costiera e dell'elisoccorso.

La procura di Tempio Pausania ha disposto intanto la restituzione della salma ai familiari che sono già volati verso la Sardegna per espletare le procedure di rito. Andrea lavorava nell'impresa di famiglia, la società agricola Ager, ed era molto conosciuto e stimato sia a Ghisalba che a Martinengo, paese di origine della moglie Elena, dove per le strade sono ancora appesi i manifesti stampati per le nozze..

"Siamo vicini prima di tutto alla famiglia Ghislotti e ai nostri amici Mauro e Giovanna, a nome mio e del gruppo Alpini di Martinengo facciamo le più sentite condoglianze, e un abbraccio forte forte a Elena. Ciao Andrea che la terra ti sia lieve". Il responsabile del gruppo Alpini Martinengo ha voluto salutarlo così.