Gli studenti si organizzano "Ci aiuta una piattaforma"

Una piattaforma apposita per dare alla comunità studentesca dell’Università la possibilità di confrontarsi. Dopo le proteste dei mesi scorsi e le notti trascorse in tenda, è la novità pensata dal Coordinamento per il diritto allo studio per cercare informazioni e inquilini. "Sono uno studente in medicina molto tranquillo e silenzioso, cerco una stanza. Budget massimo 350 euro", "Il mio tirocinio inizia a settembre, sono una persona pulita. Qualunque soluzione va bene" hanno scritto alcuni su Telegram.

Molti, oltre al budget, specificano di volersi fermare a lungo e c’è pure che è disposto a portare referenze da parte di cittadini italiani tanto per ricordare il caso dello studente di origini ivoriane non accolto da un gruppo di ragazzi con i quali avrebbe voluto dividere l’alloggio. Ora Menin Hubert Don, questo il nome del ragazzo che studia bioingegneria, ha trovato una sistemazione in periferia, ma molti sono ancora alla ricerca. Secondo l’ufficio studi di Tecnocasa le tipologie di alloggi più� locate dagli universitari sono i trilocali (32,1%) e i bilocali (28,4%). Importante la vicinanza alle facoltà universitarie (o all’ospedale per chi studia medicina), la tranquillità della zona, la presenza di attività commerciali e di mezzi di trasporto che consentono di raggiungere le zone universitarie quando distanti. La ricerca inizia a partire da giugno.

Negli ultimi anni ha acquisito sempre più� peso nella scelta dell’abitazione lo stato d’uso dell’immobile, la presenza di mobili nuovi o seminuovi, il collegamento internet e wi-fi. Altro aspetto importante la luminosità dell’appartamento. E c’è anche chi chiede il posto per la bici o per il monopattino. Con gli studenti i proprietari stipulano soprattutto contratti transitori annuali (69,5% dei contratti che interessano questa categoria di inquilini) e a canone libero (23,2%) e ai genitori viene chiesto di fornire garanzie con documentazione reddituale. Se poi, terminato l’anno accademico, i ragazzi confermano la loro scelta accademica, può accadere che i genitori decidano di acquistare la casa, opzione ancora più� probabile se i figli che studiano fuori sede sono più� di uno.

E sul sito di Edisu è stato pubblicato il bando per il contributo dell’affitto riservato a nuclei familiari con un Isee non superiore a 20mila euro. La scadenza è prevista per il 21 agosto e vi possono partecipare gli studenti residenti in un luogo diverso rispetto a quello ove è ubicato l’immobile locato ai fini di studi universitari non beneficiari di altri contributi pubblici per le spese di locazione abitativa.

Manuela Marziani