Gli artigiani: "L’unica strada è una riforma"

Se si guardano i dati del 2022 in confronto col passato, il bicchiere è mezzo pieno, visto che si registra un calo progressivo della pressione fiscale. Dall’altro lato, però, resta il peso di un 50% che è tutt’altro che soddisfacente. "Nel nostro Paese la pressione fiscale per le Pmi continua a rimanere troppo alta – commenta Eleonora Rigotti, presidente Cna Brescia –. La provincia di Brescia, ad esempio, è vero che non risulta tra le più tassate, ma parliamo comunque del 51,1% e di imprese che devono lavorare fino ad oltre la metà dell’anno solo ed esclusivamente per adempiere agli obblighi fiscali nei confronti dello Stato".

Agli oneri in termini economici vanno aggiunti anche il carico di tempo e di impegno per gli adempimenti burocratici, che non sono quantificabili, ma incombono sul lavoro delle imprese. "Quello della riforma fiscale è un problema che viene continuamente sollevato, ma mai definitivamente aggredito e che incide profondamente sulla competitività delle nostre realtà imprenditoriali nei confronti del resto dell’Europa. I problemi per le imprese italiane non si riducono però al taglio del cuneo fiscale – aggiunge la presidente Rigotti – serve una reale riduzione del costo del lavoro. Un’altra misura importante sarebbe sganciare gli oneri di sistema dalle bollette energetiche delle micro e piccole imprese e inserirli nella fiscalità generale". Temi sollevati anche a livello nazionale. "Le nostre imprenditrici e i nostri imprenditori meritano un fisco più leggero, più semplice e più equo – ha sottolineato il presidente nazionale Cna, Dario Costantini nella presentazione ufficiale del rapporto, svoltasi a Roma con il viceministro all’Economia, Maurizio Leo e i senatori Massimo Garavaglia, Antonio Misiani, Mario Turco –. Al Governo e alle forze politiche ricordo che il 98% delle imprese italiane è di piccole dimensioni e troppo spesso ci si dimentica di questa realtà".

F.P.