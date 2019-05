Bergamo, 4 maggio 2019 - Questa mattina, in piazza Vittorio Veneto, a Bergamo, protagonista l'Accademia della Guardia di Finanza con il giuramento solenne degli allievi ufficiali del 118° corso 'Monte Cimone IV' e del 17° corso 'Sestante'. A fare gli onori di casa il comandante dell’Accademia, generale di brigata Bonifacio Bertetti e, tra i presenti, il ministro dell’Economia, Giovanni Tria. Di fronte alla tribuna hanno sfilato gli allievi che hanno frequentato i corsi per diventare futuri ufficiali della Guardia di finanza. La festa proseguirà poi alle 18, al Teatro Sociale, con il concerto della Banda musicale della Guardia di finanza.

"Un invito che ho accettato con vero piacere perché mi consente di testimoniare la stima e l’apprezzamento nei confronti della Guardia di Finanza – ha detto il ministro Tria –. Il mio saluto più sentito è per voi, cari allievi ufficiali. Ci sono vicino e sento fortemente le vostra emozione perché in età molto più avanzata mi è capitato di fare un giuramento simile". E ha proseguito: "È indubbio che il bisogno di sicurezza della collettività in uno scenario di forti tensioni geopolitiche sia notevolmente cresciuto. Nel mio recente atto di indirizzo ho sottolineato l’importanza della governance dell’amministrazione finanziaria nel suo complesso. In tutti questi contesti è coinvolta la Guardia di Finanza per il contrasto al crimine economico-finanziario. Da un più efficace contrasto all’evasione e alle frodi derivano risorse per ridurre la tassazione sui fattori produttivi e sostenere la crescita". "La legalita' - ha aggiunto Tria - e' una precondizione fondamentale per lo sviluppo economico sostenibile e inclusivo". Perche' "il rafforzamento dell'azione di contrasto all'evasione fiscale, alla corruzione ed alla criminalita' organizzata consente di consolidare la tutela ed il sostegno all'attività delle tantissime imprese sane che rispettano le regole, assicurando altresì le migliori condizioni per il mantenimento di un mercato concorrenziale". "La Guardia di Finanza dovrà svolgere un’azione di vigilanza e controllo del nostro sistema di welfare che con il reddito di cittadinanza fornisce un effettivo sostegno alle fasce più onste e deboli della popolazione. L’urgenza di continuare sulla strada delle riforme strutturali deriva dalla necessità di dare risposte alla collettività", ha concluso il ministro.

