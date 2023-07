Giovanni Utzi, 47enne delle Poste di Palazzolo, confermata custodia cautelare per atto intimidatorio

Niente revoca della custodia cautelare per Giovanni Utzi, l’impiegato delle Poste di Palazzolo di 47 anni arrestato a metà maggio con l’accusa di avere organizzato un atto intimidatorio a colpi di kalashnikov ai danni del poliambulatorio Med360 per gelosia nei confronti dell’amante, una dipendente della clinica. Il presunto mandante del raid dello scorso 23 gennaio, 11 colpi esplosi nella vetrata nella notte, aveva fatto ricorso al Riesame ma i giudici hanno confermato il carcere. Utzi è accusato anche di essere stato il basista della rapina all’ufficio postale del 20 luglio 2022, nel quale lavorava. Stando alla pm della DDA Roberta Panico ingaggiò un rapinatore seriale di supermercati – Giacomo Capra, 45enne di Manerbio, finito a sua volta in cella – per fare fuoco contro il poliambulatorio per spaventare il titolare, che a suo dire gli insidiava l’amante, e il fratello della donna, un socio di Med360 che ostacolava la relazione con la sorella.

L’inchiesta avrebbe messo in luce la morbosa gelosia di Utzi, il quale già nel novembre 2022 pare si fosse recato al poliambulatorio per una sfuriata, e nel dicembre seguente avesse minacciato di incendiare la clinica. Nella medesima indagine era finito in manette Rosario Polimeni, 61enne calabrese di Castrezzato, che risponde solo di rapina e detenzione di armi. A casa sua sono state trovate le maschere di silicone che si ritengono utilizzate durante il colpo alle Poste, assaltate da 3 malviventi armati di pistole e martello. A fare entrare i banditi per la Procura fu proprio Utzi in cambio di 42mila euro. L’amante però lo avrebbe tradito raccontando tutto agli inquirenti. Compreso che le avrebbe custodito la parte di bottino a lui destinata. La donna sarà risentita dagli inquirenti con incidente probatorio il 7 luglio. B.Ras.