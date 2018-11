Bergamo, 13 novembre 2018 - Un anno fa, precisamente il 22 novembre 2017, la tradizionale giostra per bambini di piazza Vittorio Veneto a Bergamo prese fuoco. In pochi minuti rimase sulla piazza una carcassa annerita e cenere. A meno di dodici mesi da quella serata la famiglia Formaggia è tornata ad installare un’antica giostra a cavalli, recuperata da un magazzino in Romagna e messa perfettamente a nuovo.

E adesso la città è ancora più bella. ma non finisce qui: stanno per iniziare gli addobbi in vista del Natale. Quest’anno oltre 650 commercianti hanno deciso di contribuire attraverso risorse private per le luminarie. Si parla, infatti, di dieci chilometri di luci che attraversano le vie cittadine. Ci saranno, inoltre, piogge di luci, festoni e alberi di Natale alti fino a cinque metri.