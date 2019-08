Bergamo, 18 agosto 2019 - I funerali di Felice Gimondi, il grande campione di ciclismo scomparso venerdì per un infarto, mentre faceva il bagno nelle acque di Giardini Naxos, in Sicilia, saranno celebreati martedì 20 agosto, nella chiesa parrocchiale di Paladina, paese alle porte di Bergamo. La salma del celebre sportivo è, infatti, in viaggio dalla Sicilia e arriverà nella cittadina bergamasca dove viveva con la moglie, Tiziana Bersano.

La camera ardente sarà allestita da domani, in una chiesetta vicina a quella parrocchiale. l