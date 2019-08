Bergamo, 17 agosto 2019 - Morto per malore. Dopo la morte di Felice Gimondi, avvenuta ieri mentre faceva il bagno nelle acque di Giardini Naxos, a Taormina, la Procura di Messina ha deciso di non disporre l'autopsia sul corpo del campione. I magistrati, infatti, dopo il rapporto del medico legale che ha eseguito l'esame esterno e che ha accertato la causa naturale del decesso, hanno firmato il nulla osta per la restituzione ai familiari della salma, che al momento si trova nell'obitorio dell'ospedale "Sirinà" di Taorimina. In base alle prime ricostruzioni, Gimondi, che avrebbe già avuto problemi cardiaci, è morto per un infarto.

MATTARELLA: "DIEDE PRESTIGIO AL PAESE" - E subito dopo il decesso del celebre sportivo sono stati stati tanti i commenti che, in queste ore, hanno commemorato la memoria dello ciclista bergamasco. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell'esprimere il suo cordoglio ai familiari e ricordando i suoi successi ha ricordato quanto Gimondi avesse portato "prestigio all'Italia nello sport e il suo stile di grande valore nel comportamento sportivo e umano".

FONTANA: "SIMBOLO DEI LOMBARDI" - "Ci lascia un monumento dello sport italiano. Un campionissimo del ciclismo, che ha esaltato la mia generazione con imprese uniche. Un atleta che sulla bicicletta esprimeva tutta la caparbietà e la voglia di arrivare dei bergamaschi e, più in generale, dei lombardi. Che riposi in pace", ha detto il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana. Che ha aggiunto: "Mi piace pensare che lassù abbia già incontrato Coppi, Bartali e tutti gli altri campioni che hanno scritto la storia del ciclismo".

ASSOCORRIDORI: "UNA LEGGENDA" - L'Assocorridori italiana di lui, invece, lo ha definito "un grande uomo e leggenda dello sport" e nel comunicato aggiungono: "I ciclisti italiani di ieri e di oggi lo ricordano con affetto, per ognuno ha avuto una buona parola o un consiglio". E Cristian Salvato, presidente dell'Associazione Corridori Ciclisti Professionisti italiani, ha dichiarato: "Felice è stato un campione dalla classe sopraffina, la sua eleganza era fuori dal comune sia in sella che giù dalla bici. La sua tenacia e professionalità resteranno un esempio per tutti noi".