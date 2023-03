Già nove vittime di incidenti nei due mesi e mezzo del 2023

Brescia continua a essere in cima alle classifiche per numero di incidenti mortali. Solo dall’inizio del 2023 si sono verificati nove sinistri con vittime, di cui l’ultimo solo tre giorni fa, quando è morto un 24enne.

Il dato è fornito dall’associazione “Condividere la strada della vita“, che con l’International Police Association ha fatto il punto della situazione in un incontro a Iseo. "A gennaio sono morte quattro persone e così a febbraio – spiega il responsabile regionale dell’associazione, Roberto Merli (nella foto) – Marzo non si è aperto bene. Sono deceduti in totale quattro automobilisti, un ciclomotorista, un ciclista, due pedoni e un uomo alla guida di una macchina agricola. I numeri sono ancora troppo alti".

Nel corso degli anni la situazione però è migliorata. Basti pensare che nel 1999 i morti sulle strade bresciane furono 260 e nel Duemila 245. "Si parlava allora di 500 vite e famiglie distrutte, di parenti senza la possibilità di fare alcunché se non soffrire – sottolinea Merli – Ricordo che quando mio figlio Alessandro morì aveva 15 anni, la persona che lo aveva investito, reduce da un matrimonio, non fu nemmeno sottoposta all’alcoltest. A mio figlio, invece, venne fatta un’autopsia. Quella persona non subì conseguenze. Io e la mia famiglia da allora siamo in prigione e non ne usciremo mai. Il dolore per la perdita di un figlio è per sempre. Grazie al cielo i numeri sono diminuiti, ma dobbiamo fare di più".

In collaborazione con associazioni, forze dell’ordine e altre realtà, anche politiche, Roberto Merli si prodiga per organizzare incontri nelle scuole e con le famiglie, fornisce assistenza ai parenti delle vittime e cerca di prevenire le tragedie, spiegando i comportamenti corretti sia alla guida sia quando si cammina per strada o si è passeggeri, così come se ci si trova in bicicletta o moto.

"L’uso delle cinture è fondamentale, oltre che obbligatorio: davanti e dietro. Non bisogna scordarlo mai, così come è necessario rispettare i limiti e non utilizzare il telefono alla guida. Che si deve essere sobri è ovvio, anche se non tutti rispettano questa regola". Nel 2002 i morti sulle strade bresciane sono stati 66, così come nel 2021. Nel 2020 i numeri scendono a 58 a causa della pandemia, mentre nel 2019 sono stati 82. In 22 anni il totale è di 801 vittime. In Italia ogni giorno 8 persone muoiono di incidente stradale, 45 restano disabili gravi e 651 si feriscono.

Milla Prandelli