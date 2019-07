Gazzaniga (Bregamo), 9 luglio 2019 - Il pm Giancarlo Mancusi ha impugnato la sentenza di proscioglimento dei tre dirigenti Sab e l’assoluzione della società stessa dopo la tragedia costata la vita al 14enne Luigi Zanoletti, lo studente di Ardesio che lo scorso 24 settembre morì schiacciato tra due bus alla stazione di Gazzaniga. Nell’impatto i tre studenti che stavano salendo a bordo del mezzo vennero travolti. Luigi morì per trauma addominale con choc emorragico e arresto cardiaco, mentre Paolo Marzupio, 16 anni e Simone Bigoni, di 14 anni, riportarono lesioni rispettivamente per 130 e 90 giorni di prognosi.

Il magistrato ha deciso di presentare ricorso in Appello a Brescia contro il verdetto del giudice del tribunale di Bergamo, Massimiliano Magliacani che il 14 giugno aveva assolto la Sab, dopo che attraverso i propri legali aveva presentato richiesta di patteggiamento, e attraverso la propria assicurazione aveva già versato alla famiglia della vittima un milione di euro. Risarciti anche i due feriti, con provvisionali di 520mila euro a Paolo Marzupio e di 50mila a Simone Bigoni.

La causa dell’incidente era riconducibile alla condotta di guida dell’autista, il senegalese Aliou Gningue, 58 anni, condannato a 5 anni, in abbreviato. Era lui al volante del primo mezzo, autosnodato, che ha accelerato ed è andato a schiantarsi contro quello fermo, un normale pullman, spostandolo di quattro metri. Secondo le motivazioni della sentenza, all’origine dell’incidente ci fu la condotta del guidatore, nonostante il piazzale di Gazzaniga fosse in regola con le norme di sicurezza. Un verdetto contestato dal pm, in particolare per la segnaletica del piazzale giudicata non idonea e il percorso pedonale per i passeggeri, ritenuto pericoloso.