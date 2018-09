Ardesio (Bergamo), 25 settembre 2018 - I volti sono solcati dalle lacrime. Gli occhi smarriti e persi nel vuoto. «Non è possibile morire così», singhiozza una ragazza abbracciata a una compagna di scuola. Sul piazzale dei pullman di Gazzaniga è calato un silenzio surreale, rotto dal pianto a dirotto dei ragazzi presenti al momento del tragico schianto. Molti erano appena usciti dall’Isiss, l’istituto frequenato da pochi giorni da Luigi Zanoletti. Si era iscritto alla prima dello scientifico, dopo aver frequentato le medie a Gromo. «Non conoscevo Luigi, anche perché era qui da noi da poche settimane – afferma sconvolto il dirigente dell’istituto, Alessio Masserini –. Sapevo solo che frequentava lo scientifico».

Ma è un’intera comunità che si sente preda dello choc e nello stesso tempo vicina ai genitori di Luigi (la madre è un’insegnante, il padre un impiegato) e ai suoi fratelli. «Oggi vedremo cosa fare – continua il preside – ne parlerò anche con gli insegnanti e poi vedremo». Anche gli studenti del l’Isiss si troveranno per decidere come organizzarsi: ma c’è tanta rabbia. E sono tanti i commenti dopo che la notizia ha iniziato a circolare. Alessia, una ex studentessa, ha scritto : «Non è possibile morire così, sono scioccata».

La polemica sale e investe la qualità e la sicurezza del sistema di trasporti locali in questo lembo di Lombardia. Leonardo: «E poi questi pullman sono sempre strapieni, perché non mettono altre corse. Mio figlio che a inizio scuola usciva a mezzogiorno, arrivava a casa alle 15 perché non riusciva a salire. Possibile che non sappiano quanti abbonamenti hanno». E poi c’è chi come Chiara che pensa alle famiglie coinvolte «a cui va un abbraccio. In quanto alla stazione non è il primo anno che i genitori si lamentano per i pochi mezzi di trasporto a disposizione degli studenti e di conseguenza pullman strapieni. Colpa o non colpa, un ragazzo non è più fra noi e altri sono in ospedale».

E di sicurezza parla anche il sindaco di Ardesio, il comune dell’Alta Valle Seriana, dove viveva Luigi, dove abita il ragazzo ferito. Ed erano tanti i ragazzi di Ardesio che ieri dovevano salire sul pullman, come ogni giorno, per ritornare a casa. «Ho ricevuto tante telefonate di mamme disperate – ha sottolineato Yvan Caccia, primo cittadino di Ardesio – avevano paura. E posso capirle. Quello che è capitato a Gazzaniga è un fatto straordinario, una morte straordinaria. Non è la prima volta che noi amministratori ci lamentiamo per le poche corse a disposizione di questi ragazzi che ogni giorno si devono sobbarcare un viaggio incredibile. Partono ogni mattina alle 7. Anche io ho fatto il pendolare, e posso capire».

Vicino alla famiglia di Luigi, anche il sindaco di Gazzaniga, Mattia Merelli, sul posto subito dopo l’incidente. «Gli studenti sono vittime innocenti, sono molto sconvolto – ammette –. Sono vicino ai genitori, bisogna andare a fondo per salvaguardare questi ragazzi e capire chi sono i responsabili della tragedia». A questo ci penseranno gli inquirenti. Il pm di turno, Giancarlo Mancusi, ha fatto sequestrare i due bus in attesa di accertamenti specifici, ma l’inchiesta è solo all’inizio.

Francesco Donadoni