Gara di mobilità sostenibile Settecento studenti di 4 scuole nella sfida a chi inquina meno

di Daniele De Salvo

Pronti, partenza, via! La sfida a Lecco è cominciata. Non vince il più veloce, né chi arriva prima, ma chi cammina, pedala, utilizza di più mezzi del servizio di trasporto pubblico e condivide auto private. E l’High school mobility challenge. In gara ci sono già 700 studenti di 4 istituti superiori divisi in 33 squadre. Ci sono anche due professori. Si sono iscritti alla competizione i liceali dell’Alessandro Manzoni con 16 squadre, i badoniani con 9, gli studenti del Giuseppe Parini con 7 e del Giovanni Bertacchi con una squadra. Nonostante la sfida sia già cominciata, c’è tempo per iscriversi e aggregarsi fino al 28 maggio, perché l’importante non è vincere ma partecipare e più si è più tutti vincono, in aria pulita, salute e allenamento.

È sufficiente scaricare l’apposita app Play&Go per tracciare i movimenti sostenibili appunto che vengono sommati a quelli dei propri compagni di squadra. A lanciare la sfida, rilanciata dai volontari di Legambiente e raccolta dall’assessore alla Mobilità Renata Zuffi, sono stati i ricercatori della Fondazione Bruno Kessler di Trento, l’ente di ricerca della Provincia autonoma di Trento in ambito scientifico tecnologico e delle scienze umane.

"I cittadini, e soprattutto i giovani, sono già pronti a un cambio di passo in questa direzione, quello che occorre fare è offrire loro occasioni come questa, per poterlo mettere in atto", asscura l’assessore Renata Zuffi. Attaverso l’utilizzo dell’app si tracciano e conteggiano gli spostamenti sostenibili in bici, a piedi, in autobus, in treno o in car pooling. Al momento le campagne sulla mobilità riguardano studenti e professori delle superiori, ma verranno poi coinvolti nella sfida anche impiegati, operai e lavoratori in generale e successivamente tutti i lecchesi. L’anno scorso, durante la prima edizione del campionato di spostamenti ecologici, hanno partecipato alla competizione 917 "atleti green". È come se avessero compiuto tra tutti tre volte il giro del mondo senza inquinare, macinando 122.639 chilometri verdi per un totale di 21.455 viaggi sostenibili, risparmiando l’immissione in atmosfera di 22 tonnellate di anidride carbonica.