Bergamo, 12 gennaio 2019 - Bergamo, Brescia e Varese. Queste le città lombarde in cui un ladro seriale di 39 anni, genovese, residente a Savona, ha messo a segno dei furti. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri di Sarteano (Siena), dove aveva appena portato a termine un colpo ai danni di un centro estetico. Lo stesso era accaduto nella vicina Monetpulciano ed era riuscito a portare via complessivamente circa 2600 euro.

I militari dell'arma grazie ad una serie di accertamenti e controlli iniziati a fine ottobre dello scorso anno sono arrivati a lui scoprendo che si trattava di un ladro seriale che solo negli ultimi due anni era stato protagonista di ventuno furti commessi in tutto il Nord Italia. La sua era una tecnica semplice: entrava nel centro estetico di turno, grazie a un aspetto curato e una buona parlantina si conquistava la fiducia del personale e, dopo aver chiesto informazioni in merito a trattamenti estetici da prenotare per la fantomatica consorte, che sarebbe arrivata di lì a poco, attendeva il momento giusto per sottrarre dalla cassa il denaro e poi fuggire. Visti i risultati delle indagini la procura della Repubblica di Siena ha deciso per lui l'obbligo di dimora nel comune di Savona con divieto di allontanamento notturno dal domicilio. Molte le procure interessate all'uomo: anche Modena, Piacenza, Massa Carrara, Verona, Genova e Savona.