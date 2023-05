Furti a raffica di e-bike dalle abitazioni, catturato uno straniero

SIRMIONE (Brescia)

I carabinieri di Sirmione e della Compagnia di Desenzano hanno fermato un presunto ladro seriale di e-bike attivo nel paese del Benaco e forse non solo. Denunciato a piede libero uno straniero per furto in abitazione. Le indagini condotte dai militari sono iniziate il 22 aprile, quando è stata presentata la prima denuncia da parte di un cittadino di Sirmione per il furto della propria e-bike da casa, tramite l’effrazione della porta basculante dell’autorimessa. A questa denuncia, nella stessa data ne sono seguite altre due da parte di altri sirmionesi: del tutto identiche alla prima, per tre e-bike asportate illecitamente nella stessa serata. L’altra mattina al Comando Stazione di Sirmione è stata presentata un’ulteriore denuncia per il furto di altre due e-bike, sempre con le stesse modalità.

I militari sono riusciti a localizzare tutte le bici elettriche asportate, ciascuna di ingente valore, nell’autorimessa di uno straniero residente nel Bresciano al quale è stata attribuita la responsabilità di tutti i furti commessi in precedenza. In casa sua rinvenuto anche un monopattino elettrico, a sua volta rubato a Sirmione. I derubati hanno così riavuto le loro costose due ruote. Nel Bresciano recentemente sono stati diversi i furti di e-bike sottratte dalle abitazioni. È accaduto a Castegnato, due volte a Manerba, a Brescia e a San Pancrazio di Palazzolo sull’Oglio. I carabinieri dovranno accertare se l’autore delle razzie sia sempre lo stesso.

Mi.Pr.